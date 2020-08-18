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18.08.2020 - 09:29 |

Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, havuzda verdiği üstsüz pozla sosyal medyada gündem oldu.

Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım!
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Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Rita Ora, yazın tadını çıkarmaya devam ediyor. Ülkesinde corona virüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından soluğu Ibiza’da alan Ora’nın ikinci durağı Yunanistan oldu.

Korfu Adası’na giden 29 yaşındaki şarkıcı, geceliği 17 bin sterlin (165 bin TL) olan bir villaya yerleşti.

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BEĞENİ YAĞDI
Havuzdaki anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Rita Ora, suyun içindeki üstsüz fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, havuz kenarında uzandığı ve bacaklarını sergilediği pozlarıyla da dikkat çekti.

16 milyon takipçisi bulunan Ora, tatil paylaşımları ile 500 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım

Magazin Haberleri Bülteni (18 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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