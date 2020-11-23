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23.11.2020 - 17:32 |

Rita Ora'dan iddialÄ± pozlar

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye devam ediyor.

Rita Ora'dan iddialÄ± pozlar
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ÅžarkÄ±larÄ± kadar Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla da konuÅŸulan Rita Ora, Zoom Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ± esnasÄ±nda Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.

29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±, dekolteli pozlarÄ±nÄ± "Zoom toplantÄ±larÄ± arasÄ±nda" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Rita Ora'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± takipÃ§ilerinden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. Â

Rita Oradan iddialÄ± pozlar

Enese Batur lüks otomobiliyle kaza yaptÄ±SOSYAL medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptÄ±. Batur, kazayÄ± yara almadan atlatÄ±rken, lüks otomobilinde hasar oluÅŸtu.
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Cadde YazarlarÄ±

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