23.11.2020 - 17:32 |
Rita Ora'dan iddialÄ± pozlar
DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Rita Ora, sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettirmeye devam ediyor.
ÅžarkÄ±larÄ± kadar Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarla da konuÅŸulan Rita Ora, Zoom Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ± esnasÄ±nda Ã§ektiÄŸi pozlarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.
29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ±, dekolteli pozlarÄ±nÄ± "Zoom toplantÄ±larÄ± arasÄ±nda" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Rita Ora'nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± takipÃ§ilerinden yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. Â