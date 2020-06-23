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HaberlerMagazin Haberleri Rıza Esendemir kızı için dua istedi
23.06.2020 - 16:13 |

Rıza Esendemir kızı için dua istedi

Sunucu ve radyo programcısı Rıza Esendemir'în 12 yaşındaki kızı önceki hafta skolyoz (omur eğriliği) ameliyatı oldu. Esendemir, özel bir hastanede dört gündür yoğun bakımda olan kızı için sevenlerinden dua istedi.

Rıza Esendemir kızı için dua istedi
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Rıza Esendemir'in 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz  ameliyatı oldu. Esendemir, ameliyat sonrası dört gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi.

Ünlü radyocu, yaptığı paylaşıma, “Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.

Rıza Esendemir kızı için dua istedi

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