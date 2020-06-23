Rıza Esendemir kızı için dua istedi

Rıza Esendemir'in 12 yaşındaki kızı Eceşan Esendemir, skolyoz ameliyatı oldu. Esendemir, ameliyat sonrası dört gündür yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olan kızı için sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak takipçilerinden dua istedi.

Ünlü radyocu, yaptığı paylaşıma, “Yoğun bakımda 4.gün süreç bir türlü stabil olamıyor. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Dualarınızı eksik etmeyin” notunu düştü.