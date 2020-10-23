‘Rock star gibi yaşamıyorum’

Aleyna Tilki, rock star edasıyla yaşamadığını belirtti. Dünya yıldızı olmak için çalıştığını söyleyen şarkıcı, “Hayatım inanılmaz düzenli. Günde 7-8 saat çalışıyorum. Pop star olmak disiplin gerektiriyormuş. Rock star olsaydım rahat takılabilirdim. Dünya yıldızı olmak için bir işçi kadar çalışmak lazım” diyerek, rockçı müzisyenlere gönderme yaptı.

“Bedenime yatırım yapıyorum” diyen Tilki, “Fıstık ezmesi, yulaf, muz gibi yağlı ve enerji verecek şeyler yiyorum. Gocunmadan emek veriyorum. Güzel bir sonuç almak için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. 20 yaşında ne yapabilirim ki başka? Yatsam çok büyük kayıp olurdu. Bu yaşın enerjisinin hakkını vermeliyim” şeklinde konuştu.