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14.01.2021 - 07:49 |

Rojda Demirer-Ulaş Kıyak çiftinden sürpriz nişan

Yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşayan oyuncu Rojda Demirer ile voleybolcu Ulaş Kıyak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Rojda Demirer-Ulaş Kıyak çiftinden sürpriz nişan
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Oyuncu Rojda Demirer, yaklaşık 1.5 yıl önce voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşamaya başlamıştı. Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; sevgililer evliliğe giden yolda ilk adımı atıp önceki gün nişanlandı.

Koronavirüs nedeniyle kutlama yapılmadı. Sadece aile üyelerinin huzurunda yüzükler takıldı. İkili, karantina dönemi biterse önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak istiyor.

BİRİNCİ YILLARINI BÖYLE KUTLAMIŞLARDI 

Oyuncu Rojda Demirer, sosyal medya hesabından karantina dönemini de birlikte geçirdiği sevgilisi Ulaş Kıyak ile birlikteliğinin ilk yılını kutlamıştı. Demirer sevgilisini öperken görüldüğü bir kare ile renklendirdiği paylaşımına şu satırları yazmıştı: “Yaşadığımız son 1 yıl için teşekkür ederim sevgilim her saniyesi harikaydı. Seninle her şey o kadar kolay o kadar eğlenceli ki, bir saniyesini bile değiştirmek istemezdim. Düşününce ne çok şey sığdırdık bu 1 seneye ve daha yaşayacağımız çok şey var biliyorum iyi ki hayatımdasın seni çoook seviyorum nice seneleremize.”

Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Rojda Demirer-Ulaş Kıyak çiftinden sürpriz nişan

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