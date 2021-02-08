Neslihan Atagül'den eşine: Kahramanım

‘Geçirgen Bağırsak Sendromu’ nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül, film çekimleri için Antalya’ya giden eşi Kadir Doğulu’yu yalnız bırakmadı. Eşiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan Atagül, “Kahramanım” notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede 650 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı sebebiyle rol aldığı diziye veda eden Neslihan Atagül, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.

KADİR, EŞİNİN ÜZERİNE TİTRİYOR

"İki adım atınca yoruluyorum" ifadelerini kullanan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun ayakkabı bağcığını bağladığı anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Ünlü oyuncunun gönderisi, "Kadir, eşinin üzerine titriyor" şeklinde yorumlanmıştı.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir. Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir.