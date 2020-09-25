Romantik ikili

Kanal D’nin sevilen dizisi, ‘Çatı Katı Aşk’, sıcacık mahalle hikayesiyle olduğu kadar karakterleriyle de çok seviliyor. Dizide, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in canlandırdığı Demir ile Yasemin, izleyicinin yeni gözdesi oldu. Kirazcı, “Nilay yakın arkadaşım olduğu için uyumluyuz” derken, Deniz ise “Enerjimizin ekrana yansımasından dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.