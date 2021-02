Romantik klip

Sibel Can, geçtiğimiz yaz çıkardığı ‘Hayat’ albümünün dördüncü klibi ‘Yalnız Beni Sev’ için Hünkar Suyu Kasrı’nda kamera karşısına geçti. Yalnızlık temasının öne çıktığı görüntülerden oluşan klibin yönetmenliğini Said Ateş üstlendi. Can şarkısını; yeryüzü, cennet, insan ve doğa arasındaki uyumu da simgeleyen bonsai ağaçları arasında seslendirdi.