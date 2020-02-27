Romantik kutlama

Kenan Doğulu, boşanmanın eşiğinden döndüğü Beren Saat’in 36’ncı yaşını, Instagram’dan kutladı. Şarkıcı, “Çok seviyorum seni sevmeyi, sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve seni yaşama fırsatım olmuş. Harika bir yaşın daha olsun, güzel yüzün hep gülsün” notunu düştü.

‘Affettim’

Beren Saat ise, öğleden sonra yaptığı paylaşımda, “En zor yılımdı. Derinleştim, resim yaptım, dans ettim ve piyano çaldım. Patladım, meditasyon yaptım ve affettim. Kırılgandım ama serttim” diye yazdı.