18.07.2020 - 07:00 |
Romantik kutlama
Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabından paylaştığı notla eşi İzzet Özilhan’la evlilik yıl dönümünü kutladı.
Birlikte çektirdikleri fotoğrafa, “Hayat seninle çok daha güzel ve anlamlı. İyi ki varsın, birlikte nice yıllara” yazarak duygularını anlatan iş insanı, takipçilerinin beğenisini topladı.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.