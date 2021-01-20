Romeo Beckham artık bir model

L'Uomo Vogue dergisine kapak olan Romeo Beckham'm pozlarını, dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti.

Romeo Beckham, Noel’den kısa süre önce Londra’da yapılan çekimde, farklı tasarımcıların kıyafetlerini sergiledi.

Victoria Beckham, oğlunun dergi kapağı fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, “Seninle gurur duyuyorum Romeo” ifadelerini kullandı. David Beckham da 65 milyon takipçisine oğlunun kapak olduğu haberini vererek, “Seninle gurur duyuyorum Romeo. Ne harika bir ilk kapak oluş bu” açıklamasını yaptı.