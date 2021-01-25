Rötarlı ödül kutlaması

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Hakan Özyuvacı, mesleki başarıları kadar golf sporuna düşkünlüğüyle de tanınıyor. Geride bıraktığımız yılın sonlarına doğru Kemer Country’de gerçekleşen turnuvayı kazanan Hakan Hoca, ödül törenine katılamamıştı. Mesai arkadaşları, geçtiğimiz günlerde Fulya’daki klinikte sürpriz kutlama yaptı. Diş Hekimi Burhan Tan, Mert Battal ve Aslıhan Zihni, Özyuvacı’ya kupasını takdim edip, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.