Roza Sabah kimdir, kaç yaşında? Çoşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah biyografisi

Roza Sabah kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Çoşkun Sabah'ın gözler uzakta büyüttüğü kızı Roza Sabah, İngiltere'de eğitimine devam ediyor. Instgram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Roza Sabah'ın İngiltere'deki evinin kirasının sadece 900 Euro olduğu duyulmuştu. Çoşkun Sabah tarafından Pandemi döneminde yapılan geçinemiyorum açıklamasının ardından bu açıklamalar çok fazla gündeme gelmişti. Peki Instagram'dan yaptığı paylaşımlar ile son dönemde adından söz ettiren Roza Sabah kimdir?

ROZA SABAH KİMDİR?

Roza Sabah, Ceyda Sabah ve Çoşkun Sabah çiftinin kızları olarak dünyaya geldi. 1999 doğumlu olan Roza Sabah'ın ismini veren kişi Çoşkun Sabah'tır. Çoşkun Sabah kızına annesini ismi olan Roza adını vermiştir. 21 yaşında olan Roza Sabah İngiltere'de eğitimine devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile son dönemde dikkatleri üzerine çeken Roza Sabah güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.