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15.07.2020 - 08:45 |

Rubato'nun solisti Özer Arkun özür diledi

Rubato grubunun solisti Özer Arkun, evlilik hazırlığı yaptığı Burcu Yılmaz’ı darp ettiği iddialarının ardından sosyal medyadan ikinci kez açıklama yaptı.

Rubato'nun solisti Özer Arkun özür diledi
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Özer Arkun, yaşanan olayı ‘kazaen oluşan bir durum’ olarak nitelediği özür mesajı yayınladı. Arkun, mesajında şu satırlara yer verdi:

“Evlilik hazırlığında olan iki sevgili arasında yaşanan bir tartışmanın kamuoyuna farklı yansıtılmasından dolayı çok üzgünüm. Suçlamaları kabul etmemekle beraber adli sürecin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağı günü sabırla bekliyorum. Aramızda geçen tartışma sırasında kazaen oluşan bu durumun, her ne kadar bu topraklarda yaşanılan kadına şiddet olayları ile alakası olmadığını bilsem de bu şekilde yansıması beni çok üzdü. Böylesine hassas bir konunun içerisinde istemeyerek de olsa adımın geçmesinden dolayı çok üzgünüm. En başta rahmetli annem ve tüm annelerden, çocuklarımdan, yol arkadaşlarımdan, Burcu’dan, ailesinden ve bütün kadınlardan özür dilerim.”

Rubatonun solisti Özer Arkun özür diledi

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