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27.05.2020 - 12:34 |

Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim

Bir dönemin ünlü sunucu ve oyuncusu Ruken Demirer’in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim
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Temizmagazin adlı sitenin haberine göre Demirer, 2017 yılından beri hastalığıyla mücadele ediyor. Eski sunucu ve oyuncunun yaşadığı psikolojik rahatsızlığının artık ilerlediği, evinden çıkamaz halde olduğu ve yakın çevresindekileri bile tanımakta güçlük çektiği öne sürüldü.
Ruken Demirer, sosyal medya hesabından sağlık durumunu soran bir takipçisine "Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim" diyerek cevap verdi.

 

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Cadde Yazarları

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