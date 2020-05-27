Ruken Demirer: Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim

Temizmagazin adlı sitenin haberine göre Demirer, 2017 yılından beri hastalığıyla mücadele ediyor. Eski sunucu ve oyuncunun yaşadığı psikolojik rahatsızlığının artık ilerlediği, evinden çıkamaz halde olduğu ve yakın çevresindekileri bile tanımakta güçlük çektiği öne sürüldü.

Ruken Demirer, sosyal medya hesabından sağlık durumunu soran bir takipçisine "Zor bir süreç geçirdim ama artık iyiyim" diyerek cevap verdi.