Rüzgar Aksoy'a saldÄ±ran köpeÄŸin sahibine 1,5 yÄ±l hapis istendi
BeÅŸiktaÅŸ'ta oyuncu RÃ¼zgar Aksoy'un kÃ¶peÄŸini gezdirdiÄŸi sÄ±rada, baÅŸka bir kÃ¶peÄŸin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸrayarak elinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± olaya iliÅŸkin soruÅŸturma tamamlandÄ±. SavcÄ±lÄ±k, kÃ¶peÄŸin sahibi Adil K.Â S. hakkÄ±nda 'taksirle yaralama' suÃ§undan 1 yÄ±l 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenledi.
RÃ¼zgar Aksoy, BeÅŸiktaÅŸ'ta evine yakÄ±n bir parkta Bucky adlÄ± kÃ¶peÄŸini gezdirip evine dÃ¶nerken sokaÄŸÄ±n giriÅŸinde komÅŸusunun Dogo Argentino cinsi kÃ¶peÄŸinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.
KomÅŸusuna kÃ¶peÄŸini baÄŸlamasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±na raÄŸmen baÄŸlanmayan Dogo Argentino cins kÃ¶pek, RÃ¼zgar Aksoy'un kÃ¶peÄŸine saldÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, kÃ¶peÄŸini korumak iÃ§in saldÄ±ran kÃ¶peÄŸi engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶pek Ä±sÄ±rÄ±klarÄ± sonucu eli kÄ±rÄ±lan oyuncu, kÃ¶peÄŸin sahibi Adil K.Â S. hakkÄ±nda Ä°stanbul Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunmuÅŸtu.
UZLAÅžMA SAÄžLANAMADI
SavcÄ±lÄ±kÃ§a baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma, suÃ§un uzlaÅŸma kapsamÄ±nda olmasÄ± nedeniyle UzlaÅŸtÄ±rma BÃ¼rosu'na gÃ¶nderildi. TaraflarÄ±n uzlaÅŸamamasÄ± Ã¼zerine saldÄ±ran kÃ¶peÄŸin sahibi Adil K.Â S. hakkÄ±nda 'taksirle yaralama' suÃ§undan 4 aydan 1 yÄ±l 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame dÃ¼zenlendi. Ä°ddianame kabul edilirse ÅŸÃ¼pheli Adil K.Â S. Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargÄ±lanacak.Â