Ryan Dorsey vefat eden eski eşi Naya Rivera'nın yeni yaşını böyle kutladı

Yaşadığı talihsiz tekne kazası sonrası yaşamını yitiren oyuncu Naya Rivera, hayatta olsaydı 8 Şubat'ta 34 yaşına basacaktı. Eski eşi Ryan Dorsey de olaylı şekilde ayrıldığı Rivera'nın doğum gününü, duygu dolu bir mesaj yazdığı sosyal medya paylaşımıyla kutladı.

Dorsey, Instagram sayfasında Rivera ve oğulları Josey ile birlikte çekilen bir fotoğraflarını paylaştı. Rivera'nın ölümüne hala inanamadığını belirten Ryan Dorsey, "Şimdi senin yaşlıyım dediğini duyabiliyorum. Huzur içinde uyu yaşlı kadın" diye yazdı. Dorsey'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda hüzün dolu mesaj geldi.

GÖLE YÜZMEYE GİTMİŞTİ

Glee dizisiyle ünlenen Naya Rivera 2020'nin 8 Temmuz'unda oğlu Josey Hollis Dorsey ile birlikte California'daki Piru gölüne gitti. Yüzmek için göle giren Rivera kiraladığı ve kendi kullandığı tekneye bir daha çıkamadı. Yanlarından geçen bir başka tekne kullanıcısı, Rivera'nın küçük oğlunu teknede yalnız bulunca durumu sahil güvenlik kurumuna haber verdi. Rivera için yapılan aramalar 13 Temmuz'a kadar sürdü. O gün de Rivera'nın cansız bedeni bulundu.

OĞLUNUN ANLATTIKLARI DA DEĞERLENDİRİLDİ

Ventura County Adli Tıbbı'nın raporu, 33 yaşında hayata veda eden Naya Rivera'nın başına gelenleri de gözler önüne serdi. Polis, olay sırasında Rivera'nın yanında olan 4 yaşındaki oğlu Josey'in anlattıklarını da değerlendirdi.

KAZA SONUCU BOĞULMA

People dergisinde yer alan habere göre Rivera'nın eski eşi Ryan Dorsey'den olan oğlu Josey, o anları; "Bir, iki,üç dedik ve tekneden atladık" diye anlattı. Polisin raporuna göre göle atladıktan kısa bir süre sonra Rivera oğluna hemen tekneye geri dönmesini söyledi. Hatta onun tekneye çıkmasına yardım etti. Rapora göre Naya Rivera, oğlu tekneye çıktıktan sonra yardım istemek için bir kolunu havaya kaldırarak bağırmaya başladı. Ardından da gölün sularında kayboldu. İyi bir yüzücü olan Naya Rivera'nın ölüm nedeni kaza sonucu ölüm olarak kaydedildi.

BALDIZI ESKİ ENİŞTESİNİN YANINA TAŞINDI

Yıldızın ölümünden sonra kardeşi Nickayla 5 yaşındaki yeğenine bakmak için Ryan Dorsey'in evine taşındı. Naya Rivera ile Ryan Dorsey, 2014'te evlenip dört yıl sonra yollarını ayırmıştı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA/ INSTAGRAM