Saadet Işıl Aksoy: Ne olur bu yola girmeyin

Karantina günlerini evinde geçiren ve buradan yaptığı paylaşımlarla hem doğum sonrası hayatı hem de bu süre zarfında bebek büyütmenin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunan Saadet Işıl Aksoy, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda hayvan sahibi olmanın nasıl hissettirdiğini kaleme aldı.

Bebeğini emzirirken köpeğinin kucağına oturduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaşan Aksoy bu karenin altına şunları yazdı:

"Tesadüfen böyle bir an oluştu ve fotoyu da öyle çektik sanıyorsanız yanılıyorsunuz, istisnasız her emzirme sırasında böyleyiz. Eğer sığışabileceği bir yer yoksa da karşımda durur ve ona yer açmam için gözlerini dikip bana bakar nazik çocuğum, güzel kalpli melek oğlum. Bir sonraki fotoğraf da bu noktaya gelirken yaşadıklarımızın bir özeti gibi, hamileyken bir an olsun yanımdan ayrılmadı, onun için dünyada benim karnımın dibinde uyumaktan ve bizi korumaktan daha önemli başka hiçbir şey yoktu.

Fark ediyorum ki sosyal medyada paylaşılan bu pozitif fotolar çok fazla kişiyi köpek sahibi olmaya özendiriyor. Lütfen bu yola şu bilinçle adım atın: Önünüzdeki 15 yıl boyunca sizden hep sevgi ve ilgi bekleyecek, hem fiziksel hem duygusal olarak size muhtaç olacak ve hiç büyümeyecek bir çocuk evlat ediniyorsunuz. Eğer bu büyük sorumluluğa hazırsanız müthiş bir sevgi kollarını açmış sizi bekliyor, fakat değilseniz o müthiş sevgiyi yıpratıp heba edersiniz, ne olur bu yola girmeyin. Uzun zamandır evcil hayvan sahibi olmakla ilgili yazmak istiyordum bunu, oh söyledim rahatladım!