Saadet Işıl Aksoy sosyal medyaya vakit ayıramıyor

Amerika'da yaşayan Saadet Işıl Aksoy, uzun bir aradan sonra makyaj yapıp, dışarı çıkınca çektiği video'yu Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, "Benim mesai sabah 05.30'da başlıyor hanımefendi sayesinde. Akşam 19:00'da yatıyor ama sonrasında da bizim işler. Gece 23.00-00.00'a kadar durmayan bir maraton. Neyse artık gün içindeki uykuları düzenli de bugün Instagram'a girebildim" ifadelerini kullandı.