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28.07.2020 - 08:10 |

Saadet Işıl Aksoy'dan annelik paylaşımı!

Beş ay önce kızı Marisa Gülcan Kıraner'i kucağına alan Saadet Işıl Aksoy, değişen uyku düzeniyle ilgili paylaşım yaptı.

Saadet Işıl Aksoy'dan annelik paylaşımı!
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2014 yılında Pamir Kıramer'le evlenmiş, Amerika'ya yerleşmiş olan Saadet Işıl Aksoy, kızıyla çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Aksoy, son olarak kızı Marisa ve köpeği Kaju’yla uyuduğu anları yayınladı. Güzel oyuncu, paylaşımına, "Yine bu üçlü... Uyku düzeni çok iyi derken, 5. ayda en başa dönmek... Bir belgeselde biri söylemişti, “Anne-baba olmak bilgisayar oyunu gibi, her geçtiğin bölümden sonra ulaştığın bölüm bir öncekine göre zorlaşıyor.” diye" notunu düştü.

Saadet Işıl Aksoydan annelik paylaşımı

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