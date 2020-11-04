Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında? Saadet Özsırkıntı aslen nereli?

TV8 ekranında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında yaptığı sunuculuk ile hafızalarda yer eden Saadet Özsırkıntı aynı zamanda Acun Ilıcalı'nın kanalındaki birçok projede de yer almaya devam ediyor. Alınan reklam tanıtımlarında sürekli olarak karşımıza çıkan Saadet Özsırkıntı 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu olmuştu. Peki Saadet Özsırkıntı kimdir?

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR?

O Ses Türkiye ile tanınan Saadet Özsırkıntı, 1990 yılının Mayıs ayında dünyaya geldi. Aslen Adanalı’dır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı. Dil eğitimi için İngiltere’ye gitti, bir süre yaşantısını orada sürdürdü. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra Tv 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programının sunuculuğunu üstlendi.

Acun Ilıcalı projelerinde görev alan Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Saadet Özsırkıntı, O Ses Türkiye ve Survivor paylaşımlarında bulunuyor.