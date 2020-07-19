Şaban Oğlu Şaban ne zaman, nerede, kaç yılında çekildi? - Şaban Oğlu Şaban konusu ve oyuncu kadrosu
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçatepe'yi biraraya getiren unutulmaz güldürü filmi Şaban Oğlu Şaban, bu akşam izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 1977 yılında İstanbul'un çeşitili muhitlerinde çekilen filmle ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...
Bu akşam başrollerinde efsane sanatçıların yer aldığı Şaban Oğlu Şaban isimli yerli film seyirci ile buluşacak. Bugünlerde evde kalan vatandaşlar kahkaha tufanı estiren film hakkında bilgi almak isterken Şaban Oğlu Şaban konusu nedir? Oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? sorusuna cevap arıyor.
ŞABANOĞLU ŞABAN KONUSU
Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan ve kumandanı Hüsamettin'i sürekli kızdıran, deyim yerindeyse sürekli burnundan getiren Şaban, askerlikten sonra arkadaşı Ramazan ile çalgıcılık yapar. Çalgıcılık yaptıkları dönemde aynı yerde Kanto yapan Nigar'a aşık olurlar. Bunun akabinde hiç beklenmedik bir şekilde komiser Hüsamettin ve tüm teşkilatının peşinde olup da yakalayamadıkları Kadırgalı Eşref'i yakalarlar. Onların bu başarısı üstüne Nazır Paşa onları gizli polis yapar. Bu arada Nazır Paşa'nın evinde kızkardeşinin elması çalınır. Şaban ve Ramazan elması bulmak için Nazır Paşa'nın konağında araştırma yapmaya başlarlar.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Şaban Oğlu Şaban filmi Yeşilköy'de bir köşkte çekildi.
ŞABANOĞLU ŞABAN OYUNCULARI
Kemal Sunal Şaban
Halit Akçatepe Ramazan
Adile Naşit Hala
Şener Şen Kumandan Hüsamettin
Ayşen Gruda Safinaz
Şevket Altuğ Yunus Kaptan
Sevda Aktolga Selma
Sevil Üstekin Binnaz
Güler Ökten Yunus Kaptanın Eşi