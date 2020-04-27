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27.04.2020 - 07:00 |

Sabancı’dan yenilenen hizmet

Yurdumuzun en büyük girişimci kuruluşlarından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın kardeşi Yakup Sabancı, 29 yıl önce kurduğu Birlas çatısı altındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Sabancı’dan yenilenen hizmet

Yurdumuzun en büyük girişimci kuruluşlarından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın kardeşi Yakup Sabancı, 29 yıl önce kurduğu Birlas çatısı altındaki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İş insanı, İstanbul’daki Bridgestone ve Lassa tabelalı üç şubesinde, lastik, jant, tuning, yarış ekipmanları ve otomobil aksesuar sektöründeki online hizmetlerini güncelledi. Yeni projelerini uzun yıllar işlerini birlikte sürdürdüğü Serdar Demirdağ ile yürüten Yakup Sabancı, www.birlasshop.com ile daha iyi bir müşteri deneyimi yaşatmak ve daha hızlı çözüm sağlamak amacıyla altyapısı güncelleyip, yeni yüzlerini dostlarına sunmanın mutluluğunu yaşadı.

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