Şabaniye filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi? Şabaniye filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?

ŞABANİYE KONUSU NE?

İzmir'de çekilen filmde Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç – Nazlı

Erdal Özyağcılar – Şeyhmus

Adile Naşit – Hatice

Reha Yurdakul – Şef Garson

Aliye Rona – Ayşe

Turgut Boralı – Dursun

Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası

Nezahat Tanyeri –

Kartal Tibet – Kartal Tibet

Nermin Denizci – Assolist