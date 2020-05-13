13.05.2020 - 19:29 |
Şabaniye filmi nerede, kaç yılında ne zaman çekildi? Şabaniye filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimler?
Şabaniye filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1984 yılında vizyona giren Şabaniye filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Peki Şabaniye filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdi ve film nerede çekildi?
ŞABANİYE KONUSU NE?
İzmir'de çekilen filmde Şaban, beceriksizliği ve saf haliyle dikkatleri çekse de kan davası yüzünden kadın rolüne girmek zorunda kalır ve Şabaniye olur, kadın halinde ise sanki ayrı bir kişidir. Kan davalısı kendisine aşık olmakta, kendisi de kanlılarının kızlarına aşık olmaktadır.
ŞABANİYE FİLMİ OYUNCULARI
Kemal Sunal – Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç – Nazlı
Erdal Özyağcılar – Şeyhmus
Adile Naşit – Hatice
Reha Yurdakul – Şef Garson
Aliye Rona – Ayşe
Turgut Boralı – Dursun
Sırrı Elitaş – Şaban’ın Babası
Nezahat Tanyeri –
Kartal Tibet – Kartal Tibet
Nermin Denizci – Assolist