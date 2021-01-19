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19.01.2021 - 10:36 |

Sabina Toziya kimdir, nereli? EDHO Hayriye Çakırbeyli - Sabina Toziya sağlık durumu nasıl?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandıran Sabina Toziya ameliyata alındı. Beyninde tümör çıktığı belirtilen Sabina Toziya Makedonya'da Sağlık Bakanı tarafından ameliyat edildi. Peki, Sabine Toziya sağlık durumu nasıl? İşte Sabina Toziya ile ilgili ayrıntılar...

Sabina Toziya kimdir, nereli? EDHO Hayriye Çakırbeyli - Sabina Toziya sağlık durumu nasıl?
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Sabina Toziya sevenlerini korkuttu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Sabina Toziya Makedonya'da ameliyata alındı. Peki, Sabina Toziya kimdir, sağlık durumu nasıl? İşte Sabina Toziya'nın son durumu.

SABİNA TOZİYA SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yılbaşı molasınd Makedonya'ya giden Sabina Toziya beyninde tümör tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı. Ameliyatı Sağlık Bakanı Venko Filipce yaptı. 10 saat süren ameliyatın ardından tömür temizlendir. Dört gün yoğun bakımda kalan oyuncunun evine döneceği öğrenildi.

SABİNA TOZİYA KİMDİR?

Sabina Toziya, 1946 doğumlu Üsküp Makedonyalıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynamış, şimdi ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hayriye Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

ayrıca Bal Kaymak ve Annemin Yarası sinema filmlerinde rol almıştır.

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