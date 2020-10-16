Sabriye Şengül kimdir, aslen nereli? Sabriye Şengül biyografisi

Sabriye Şengül kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2006 yılında Boksla tanıştıktan sonra hayatı bir anda değişen Sabriye Şengül kariyerine hentbnol oynayarak başladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül 2017 yılında Survivor'a katılmıştı. İşte Sabriye Şengül hakkında merak edilenler...

SABRİYE ŞENGÜL'ÜN BİYOGRAFİSİ

Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 2006 yılında boksla tanışan Sabriye Şengül'ün hayatı bu tarihten sonra değişti. Sabriye Şengül, 2006 yılında boksla tanıştı.

Spor hayatına hentboll oynayarak başlayan Sabriye Şengül, tavsiye sonrasında kickboks'a yöneldi. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu belirten Sabriye Şengül'ün en öne çıkan özelliği ise hırslı bir kimliğe sahip olması. Verdiği röportajlarda her fırsatta sporun hayatındaki önemini anlatan Sabriye Şengül, spor hayatını şu sözlerle anlatıyor: “Önceleri hentbol oynuyordum. Hırslı, mücadeleci ve pes etmeyen bir yapım var. Antrenmanlarda ve maçlarda bu yapımdan dolayı sertleştiğim oldu. Hocalarım, ‘Sabriye hentbolcular bize lazım. Sen boks ile uğraş’ deyince neden olmasın dedim. Boksta ve Kickboskta 3 Türkiye şampiyonluğum var.

Uluslararası boks şampiyonluğum ve K1 Dünya Karması şampiyonluğum bulunuyor.”

2017 yılında Survivor'da yarıştı.