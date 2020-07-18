18.07.2020 - 07:00 |
Saçını kazıttı
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, saçını kazıttı.
Uzun süredir sağlık sorunu yaşayan şovmen, kemik iliğindeki değişim nedeniyle yakında kök hücre tedavisine başlayacak. Etiler’de bir kuaföre giden Erbil’i, yakın arkadaşları Tolga Yüce ve Ercan Avşar yalnız bırakmadı.
Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına teşekkür videosu'Survivor'da sergilediği performansla finale kadar gelen Barış Murat Yağcı duygularını, "Hayatımın en güzel tecrübesiydi. Çok güzel anılar ve insanlar biriktirip, tüm gücümle mücadele ettiğim ada, yeni maceramın başlangıcı oldu" sözleriyle dile getirdi.