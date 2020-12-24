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24.12.2020 - 10:59 |

Sadakatsiz 11. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz 11. son bölüm full izle...

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz 11. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Asya kendisini tehdit eden kişi hakkında henüz bir bilgiye sahip olmadığı için oldukça tedirgindir. İlk olarak evine taş atılıp tehdit edilmesinin ardından bu kez Asya evinde saldırıya uğrar. Asya yaşadığı tüm bu olayların üstesinden kendi gelmeye çalışır ve olaylara Volkan'ı dahil etmek istemez. Gönül Hanım ise Volkan'ın tavrından hoşnut değildir. Tüm bu yaşanan olaylar Ali'nin psikolojisi etkileyecektir. İşte Sadakatsiz dizisi 11. son bölüm izleme ekranı...

Sadakatsiz 11. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz 11. son bölüm full izle...
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Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz 11. son bölüm ile ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Asya henüz kimliğini bilmediği bir kişi tarafından tehdit edilmektedir. İlk olarak evine taş atılan Asya bu durumdan oldukça korkmuştur. Ali, korkusunu yenebilmek adına babasına haber vermiştir. Volkan eline geçen bu fırsatı cömertçe harcamak istemez ve hemen olaya dahil olur. Asya tüm bu yaşananlara rağmen Volkan'ı bu olayların içine karıştırmak istemez. Volkan'ın tavırları Gönül Hanım'ı rahatsız eder. Derin olaylara hem iyi tarafından bakmaktadır. Gönül ise yaptığı yeni planla Ali'yi elde etmek için Derin'e taktikler verir. Asya evde kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğrar. Peki Asya Sadakatsiz dizisi son böolümde evine giren kişinin saldırısından kurtulabilecek midir?

SADAKATSİZ 11. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sadakatsiz dizisi 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.

 

Magazin Haberleri Bülteni (24 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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