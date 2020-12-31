Sadakatsiz 12. bölüm full izle! Sadakatsiz 13. yeni bölüm fragmanı yayımlandı?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri ile Kanal D'de diziseverlerin karşısına çıkıyor. Her bölümünde izleyeni biraz daha heyecanlandıran, gerilimi tırmandıran Sadakatsiz oyuncuları ve konusu son dönemin en çok konuşulanları arasında bulunuyor. Derin'in, Volkan'ın iş yerinde ikinci bir telefon bulması ve bunda da Asya'ya ait fotoğraflara rastlaması büyük korkuya neden olur. İşte, detaylar...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM

Asya'nın evinde yalnızken uğradığı saldırı sonucu Bahar, Turgay ve Ali büyük korku yaşar. Ali annesinin yanında olmakta ısrarcıdır. Saldırıyı gerçekleştiren de yakalanamamıştır. Volkan o gece, Turgay'ın varlığından rahatsızlığını iyiden iyiye daha fazla hissetmiştir.

Turgay'ın her an Asya'nın ve oğlunun yanında olması onu çileden çıkarır. Bu durumda ona gözdağı vermek ister. Diğer yandan bağış gecesinde Derin, Asya'yı kocasından uzak durması konusunda uyarır. Fakat asıl korkması gerekilenen Volkan olduğunu Asya acı şekilde açıklar.

12. BÖLÜM FULL İZLE

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen ve büyük ilgi gören dizi Sadakatsiz 12. bölüm ile Kanal D'deydi. İzleyicinin merak ettiği 13. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.