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06.01.2021 - 20:48 |

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı nefes kesti! Sadakatsiz 12. son bölüm izle...

Sadakatsiz 13. yeni bölüm bekleniyordu ve sonunda ekrana geldi. 12. son bölümde Derin'in git gide artan şüphesi sonunda onu harekete geçirir. Volkan'ın ikinci bir telefonu olduğunu öğrenir. Sadakatsiz 12. son bölümde Volkan'ın Asya'ya karşı hislerinin gün yüze çıktığı dikkat çekti. İşte, Sadakatsiz 13. yeni bölüm...

Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı nefes kesti! Sadakatsiz 12. son bölüm izle...
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Sadakatsiz izlemek isteyen binlerce dizisever, yeni bölümü ve son bölümünü sorguluyor. Asya'nın başına gelenler sonunda Derin'in de mi başına gelecek? Eski karısını kıskanmaya başlayan Volkan, planlar hazırlamaya başlar. Ali ise annesi ve babası arasında kalmaya devam eder. Sadakatsiz 12. bölüm özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ SON BÖLÜM FULL İZLE...

Barış Murat Yağcı'dan Nisa'ya evlilik teklifiBarış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na Beyoğlu’nun ortasında diz çökerek evlenme teklifi etti.
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