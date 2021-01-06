Sadakatsiz 13. bölüm fragmanı nefes kesti! Sadakatsiz 12. son bölüm izle...

Sadakatsiz izlemek isteyen binlerce dizisever, yeni bölümü ve son bölümünü sorguluyor. Asya'nın başına gelenler sonunda Derin'in de mi başına gelecek? Eski karısını kıskanmaya başlayan Volkan, planlar hazırlamaya başlar. Ali ise annesi ve babası arasında kalmaya devam eder. Sadakatsiz 12. bölüm özeti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın uğradığı saldırı hem Asya-Ali, Volkan- Derin cephesinde beklenmedik sonuçlar doğurur. Bahar ve Mert’in ilişkileri yeni bir sınavdan geçerken, Gönül kızının evliliği için ipleri elinden bırakmamaya kararlıdır.

Vakıf yararına yapılacak kermes herkesi bir araya getirirken, şüphelerinin peşinden giden Derin hangi gerçeklerle yüz yüze gelecektir. Derin'in korktuğu başına gelecek midir? Volkan'ın gizli kullandığı telefonda neler var? Derin, bu duruma nasıl tepki verecek? Yoksa Asya'nın başına gelenler Derin'in de mi başına gelecek?

SADAKATSİZ 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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