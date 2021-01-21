Sadakatsiz 14. son bölüm full izle! Sadakatsiz 15. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Asya, Volkan ile Selçuk'un işbirliğini öğrenmek isterken Nil kendi hayatını tehlikeye atar. Selçuk, intikam almak uğruna her şeyi hiçe sayar. Volkan, eski eşi Asya'nın hayatının tehlikede olduğunu öğrenmesiyle büyük korkuya kapılarak harekete geçer. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ekrana geldi mi?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Peki aşağı düşen kişi Volkan mı?

Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur. Bu kişi Derin'dir...

SADAKATSİZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanı da yoğun olarak araştırılmaya başladı. Fakat Sadakatsiz 15. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi.

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FULL İZLE...