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21.01.2021 - 11:11 |

Sadakatsiz 14.son bölüm izle! Volkan mı düştü, öldü mü? Sadakatsiz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz 14.bölümü dün ekranlara geldi. Sadakatsiz'in son bölümünde inşaat sahnesi merak uyandırdı. Çarşamba akşamları ekranlara gelen Sadakatsiz'in son bölümünde inşaattan bir kişinin düştüğü görüldü. İnşaattan düşen kişin Volkan olup olmadığı merak ediliyor. İşte Sadakatsiz 14.son bölüm izleme detayları...Peki Sadakatsiz 15.bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Sadakatsiz 14.son bölüm izle! Volkan mı düştü, öldü mü? Sadakatsiz 15.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz, Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in son bölümüne inşaat sahnesi damga vurdu. Nil, inşattan kendisini atmak isterken bir kişinin inşattan düştüğü ekranlara geldi. Yere düşen kişinin yüzü görülmedi ve o sahne sonrasın Volkan'ın düşüp düşmediği merak konusu. Yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Peki Sadakatsiz 15.yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte Sadakatsiz 14.bölümü...

SADAKATSİZ 14.SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya ve Nil'in oyununu öğrenen Selçuk, Nil'in peşine düşüyor. Nil'i ondan kaçırmaya çalışan Asya ise beklenmedik bir durumun içine giriyor. Nil'i takip eden Volkan ve Selçuk, onu bir inşaatın içinde buluyor ve onu korumak isterken aşağı biri düşüyor. Asya'nın ağzından çıkan Volkan kelimesi ise zihinlere "aşağı düşen kişi Volkan mı?" sorusunu getirdi.

Öte yandan Asya’nın Ali için endişeleri artarken, Volkan Selçuk tarafından iyice köşeye sıkıştırılmıştır. Üzerindeki baskı yüzünden stres altında olan Ali, kendisine beklenmedik bir yerden destek bulur.

SADAKATSİZ 15.YENİ BÖLÜM FRGAMNAI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 15.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı gelince detaylar haberde yer alacak.

 

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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