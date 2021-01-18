Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 13. bölüm full izle...

Oyuncuları ve konusu her geçen gün daha çok beğenilen Sadakatsiz'de Mert'in Bahar'ı yeniden aldatışı gerilimi arttırmıştı. Volkan ise Asya'ya olan sevgisi ile mücadele etmekte zorlanmaya başlar. Derin, Volkan'ın ikinci telefonunu bulması, yeni planların devreye girmesine neden olur. Kaybolan eşyalardan sorumlu olan Ali ise son yaptığı ile büyük bir çıkmaza girer.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor? Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur.

SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FULL İZLE...

Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI