Sadakatsiz 14. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sadakatsiz 13. bölüm full izle...
Sadakatsiz dizisi son bölüm izle! Kanal D'nin sevilen yapımlarından Sadakatsiz 13. bölüm ile ekrana yine damga vurmuştu. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile dikkatleri çekiyor. Son bölümde, Asya'yı turgay ile baş başa görmeye dayanamayan Volkan, çileden çıkmıştı. İşte, Sadakatsiz son bölüm özeti ve yeni bölüm detayları...
Oyuncuları ve konusu her geçen gün daha çok beğenilen Sadakatsiz'de Mert'in Bahar'ı yeniden aldatışı gerilimi arttırmıştı. Volkan ise Asya'ya olan sevgisi ile mücadele etmekte zorlanmaya başlar. Derin, Volkan'ın ikinci telefonunu bulması, yeni planların devreye girmesine neden olur. Kaybolan eşyalardan sorumlu olan Ali ise son yaptığı ile büyük bir çıkmaza girer.
SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ
Turgay yakınlaştıkça, Volkan deliye dönüyor. Asya'yı görmeye dayanamayan Volkan, soluğu onun kapısında alıyor! Peki Volkan, Asya'dan ne istiyor? Öte yandan Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur.
SADAKATSİZ 13. BÖLÜM FULL İZLE...
Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?
SADAKATSİZ 14. BÖLÜM FRAGMANI