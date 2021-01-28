Sadakatsiz 15. son bölüm izle! Sadakatsiz 16. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Asya, oğlunun okuldaki arkadaşlarının eşyalarını alması ile büyük şaşkınlık yaşar. Bu durumda Turgay'dan fikir alır ve eşyaları okula götürür. Ali'nin yaptıkları tüm okulda duyulur, olanlardan annesini suçlayan Ali, babasında kalmayı ister. Sadakatsiz yeni bölümünde yaşanacaklar merak konusu oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Nil, Volkan ve Selçuk çekişmesi sonrası binadan düşen Selçuk olmuştur. Hastanede tedavi gördüğü sırada yanında olan Nil'dir. Asya'nın da yanı başından ayrılmayan Volkan, Derin'de şüphelere neden olmuştur. Mert ise Derin ile Volkan ilişkisini bozarak eski en yakın arkadaşından intikam alma peşindedir.

Ali'nin hakkındaki gerçekleri öğrenen Asya perişan halde Turgay'a fikrini sorar. Ali'nin okuldan topladığı eşyaları okula götürür. Bir şekilde tüm yaşananların sebebinin Ali olduğu okulda yayılır. Ali ise Asya'yı suçlayarak babasında kalmak ister. Volkan aklından çıkaramadığı Asya'nın artık üzülmesini istemez. Bu nedenle Ali konusunda verdiği sözü tutacağını belirtse de Derin çiftin ilişkisine son darbeyi indirir.

SADAKATSİZ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz 15. son bölüm çarşamba akşamı seyirci karşısına çıktı. Beklenen 16. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SADAKATSİZ 15. BÖLÜM FULL İZLE