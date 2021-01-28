Sadakatsiz 15. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz 15. son bölümde neler yaşandı?

Sadakatsiz 15. son bölüm dün akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluştu. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz dizisi 15. son bölümde Volkan, Derya'ya yaşanılanları anlattı. Her şeyin kendi suçu olduğunu Selçuk'u Asya'yı korkutması için tuttuğunu ama işlerin bir yerden sonra kontrol edilemez bir hal aldığını ifade etti. Ali, anne ve babasının boşanmasının ardından okulda değişik tavırlar sergilemeye başlar. Özellikle arkadaşlarının eşyalarını almaya başlayan Ali'nin bu durumunu Serap, Asya'ya iletir. Yaşananları oğlu Ali'ye soran Asya beklenmedik bir tepki ile karşılaşır.

Ali'nin odasında arkadaşlarından çaldıkları kutuyu bulan ve onları Öğretmenlere teslim eden Asya'nın bu tavrının ardından okulda olan Derin ve Gönül Hanım'ın arasında konuştuklarını duyan Demir, Ali sınıfa gelir gelmez onun hırsızlık yapan kişi olduğunu sınıfta yüksek sesle dile getirir.

Ali bu yaşananların ardından suçlu olarak annesini görür. Annesinin yaptıkları sonucunda arkadaşlarına rezil olduğunu düşünür. Babası ve Derin ile daha da yakınlaşmaya başlayan Ali'nin annesine olan tavrı hem izleyiciyi hem de Asya'yı, derinden yaraladı.

SADAKATSİZ 15. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!