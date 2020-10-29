Sadakatsiz 4. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz dizisi 4. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde bu hafta Asya, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını bilmektedir. Ancak Avukat ile yaptığı görüşmenin ardından eşinin kendisini aldattığına dair kanıt bulmak zorunda olduğu ve boşanmanın tamamen kendi aleyhine sonuçlanması için hiçbir şey olmamış gibi davranır.

Asya, tavırları ile Volkan'ı biraz daha rahatlatsa da gizli yaptığı telefon görüşmeleri bir nebze olsun Volkan'ın tedirgin olmasına yeter!

Bu süre zarfında Volkan'ın yanında olan kız arkadaşları ve Asya'nın da yakın arkadaşı olan Bahar ve Derya'nın Volkan'ın tarafında olduğu son bölümde netleşir. İşte Sadakatsiz dizisi 4. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...

SADAKATSİZ 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.