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29.10.2020 - 13:12 |

Sadakatsiz 4. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Sadakatsiz 4. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Volkan'ın kendisini aldattığını bilen Asya, boşanmak için hamlesini yapar. Ama aldatıldığını ispat etmek için bazı delillere ihtiyacı vardır. Delilleri aramaya devam eden Asya, Nil'in psikopat erkek arkadaşının devreye girmesi ile bir anda neye uğradığını şaşırır. Her şeye rağmen hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Asya kanıt toplamaya son bölümde de devam etti. İşte Sadakatsiz dizisi 4. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...

Sadakatsiz 4. son bölüm kesintisiz izle! Sadakatsiz dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Sadakatsiz dizisi 4. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde bu hafta Asya, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını bilmektedir. Ancak Avukat ile yaptığı görüşmenin ardından eşinin kendisini aldattığına dair kanıt bulmak zorunda olduğu ve boşanmanın tamamen kendi aleyhine sonuçlanması için hiçbir şey olmamış gibi davranır.

Asya, tavırları ile Volkan'ı biraz daha rahatlatsa da gizli yaptığı telefon görüşmeleri bir nebze olsun Volkan'ın tedirgin olmasına yeter!

Bu süre zarfında Volkan'ın yanında olan kız arkadaşları ve Asya'nın da yakın arkadaşı olan Bahar ve Derya'nın Volkan'ın tarafında olduğu son bölümde netleşir. İşte Sadakatsiz dizisi 4. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...

SADAKATSİZ 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Sadakatsiz dizisi 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda haberimiz güncellenecektir.

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