Sadakatsiz 5. bölüm fragmanları kesintisiz izle! Asya, intikam planlarında sona yaklaşıyor

Kanal D ekranında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ekrana geldiği ilk bölümden itibareb büyük beğeni ile takip edilmeye devam ediyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen Sadakatsiz dizisi son bölümde Volkan ve Asya restoranda Derin, Haluk ve Gönül ile sürpriz bir karşılaşma yaşanmıştı. Ekrana gelecek olan yeni bölümde çiftler yemeği birlikte yemeğe karar verir. Asya'nın her şeyden haberi olması ama olaylardan haberdar d3eğilmiş gibi davranması masada sarf ettiği sözler Derin ve Volkan'ın zor anlar yaşamasına neden olacaktır. Öte yandan Mert'in Asya'ya olan ilgisi her geçen gün artmaya devam ederken Asya'ya intikam konusunda yardımcı olabileceği teklifinde bulunur. İşte Sadakatsiz 5. bölüm fragmanları...

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SADAKATSİZ 5. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Asya ve Volkan, Derin ve Derin'in ailesi ile yemeğe çıkıyor ortalık karışıyor! Asya kinayeli konuşmalarıyla Volkan ve Derin'in tedirgin olmasına sebep olurken sorduğu bir soruyla ortamda soğuk rüzgarlar esmeye başlıyor! Asya'nın manidar konuşmalarından rahatsız olan Derin, ne yapacak? Ona karşı yeni bir hamle yapacak mı yoksa yine öfkesini Volkan'dan mı çıkaracak?