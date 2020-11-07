Sadakatsiz 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya, yeni bölümde her şeyi açıklıyor

Sadakatsiz dizisi 5. son bölüm bu akşam Kanal D ekranında yeniden izleyici ile buşuşmaya hazırlanıyor. Çarşamba akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Sadakatsiz dizisi 5. son bölümde Asya, Derin, Haluk ve Gönül hanım ile restoranda karşılaşmasının ardından kendilerine yemeği beraber yeme teklifinde bulunur. Derin ve Volkan neye uğradığını şaşırır. Asya her şeyi biliyor olmanın ve aldatılan kadın olmanın acısı ile Derin'i masada köşeye sıkıştırır. Mete, Asya'ya olan zaafı nedeniyle Volkan'dan intikam alabilmek için kendisine yardımcı olabileceği teklifinde bulunur. İşte Sadakatsiz 5. son bölüm kesintisiz izleme ekranı...

SADAKATSİZ 5. SON BÖLÜM KESİTNTİSİZ İZLEME EKRANI

SADAKATSİZ 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?