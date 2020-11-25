Sadakatsiz dizisi 8. bölüm fragmanlarında Volkan, oğlu Ali ile yüzleşiyor! İşte Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Sadakatsiz dizisi 8. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Sadakatsiz dizisi yeni bölümde Asya'nın üzerine gitmeye devam edecek olan Volkan, Derin'in ağzından dökülen her söze koşulsuz şartsız inanmaya devam eder. Derin'in anlattıklarının yalan olabileceğinden şüphelenmez. Ali babasına gittiği evde Derin'in kendisine kapıyı açması ile şaşkına döner sonrasında ise babasına neden burada olduğunu sorar. Volkan bu duruma oldukça hazırlıksız yakalanmıştır. İşte Sadakatsiz dizisi 8. yeni bölüm fragmanları ve oyuncu kadrosu...

SADAKATSİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya iftiraya uğruyor! Derin, Asya'nın evine gelerek onunla uğraşmak için farklı bir yol deniyor. Derin, Asya'nın onun öldürmeye kalktığını söyleyerek Volkan'ı dolduruşa getiriyor. Volkan, o hırsla soluğu Asya'nın yanında alıyor ve bundan sonra Ali'nin her şeyi öğreneceğini ve onu yanına alacağını söylüyor.

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 8. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Volkan'ın bu davranışları karşısında güçlükle duran Asya ise ona karşı asla dik duruşundan ödün vermiyor. Peki Volkan ve Derin'in amacı ne?

Ali babasının yanına gidiyor ancak kapıyı Derin açıyor. Volkan'ı görmesiyle birlikte Ali şaşkınlığa uğruyor.Volkan ise ne yapacağını bilemiyor. Ali ise babasına neden orada olduğunu sorunca Volkan ne diyeceğini bilemiyor.

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)