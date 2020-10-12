Sadakatsiz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor?

Sadakatsiz dizisi bu akşam 1. bölüm tekrarı ile ekrana gelecek. Geçtiğimiz Çarşamba akşamı ekrana gelen ilk bölüm ile izleyiciden tam not alan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere yer alıyor. Başarılı bir hekim olan Asya, Volkan ile evlendikten sonra Tekirdağ'a taşınır. Kocasının şüpheli hallerinden şüphelenen Asya kocasının kendisini aldattığını düşünür. Arkadaşları kendisine inanmasa da Asya'nın eşinin kendisine aldattığına inancı tamdır. Tesadüfen tanıştığı Nil'den kocasını takip etmesi konusunda yardım isteyen Asya gerçeği kısa sürede öğrenecektir.

SADAKATSİZ DİZİSİ KONUSU

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

SADAKATSİZ DİZİSİ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

Emir Tarık Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)