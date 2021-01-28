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28.01.2021 - 16:04 |

'Sadakatsiz' dizisi yine zirvede

Kanal D ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği 'Sadakatsiz' dizisi, reyting yarışında yine zirvede yer aldı.

'Sadakatsiz' dizisi yine zirvede
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İzleyicinin gönlüne taht kuran 'Sadakatsiz' dizisi, 15’inci bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada bir numara oldu. Dizi, AB kategorisinde 10.00 reyting ve 21.32 izlenme payı ile çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

ALİ ANNESİNİ TERK EDECEK Mİ?
Dizinin final sahnesinde Ali (Alp Akar), Derin (Melis Sözen) ile Asya’nın (Cansu Dere) evine geldi. Derin’in Ali'nin eşyalarını almaya geldiklerini söylemesi hem Asya’yı hem de izleyiciyi şaşırttı. Peki Ali, annesini terk edecek mi? İzleyici cevabı 16’ncı bölümde öğrenecek.

Sadakatsiz dizisi yine zirvede

DÜNYA GÜNDEMİNDEYDİ
Her çarşamba sosyal medyaya da damgasını vuran 'Sadakatsiz', Twitter Türkiye ve dünya gündeminde tüm gece boyunca en üst sıralarda yer aldı. Sosyal medyada yaklaşık dört milyon erişim elde edildi.

Diziye 15’inci bölümde konuk olarak giren oyuncu Melisa Döngel’in sahneleri de dikkat çekti. Döngel, Selçuk karakterinin annesi Hicran’ın gençliğini canlandırdı.

Alişan kuliste kurşun döktürdüŞarkıcı Alişan, sunuculuğunu yaptığı sabah program sonrası kuliste kurşun döktürdü. 'Gözünüz çıksın' diyen Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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