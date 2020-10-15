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15.10.2020 - 14:42 |

'Sadakatsiz' hem ekranın hem sosyal medyanın birincisi

Kanal D’nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', ikinci bölümüyle reytinglerde AB’de en çok izlenen yapım olurken; sosyal medyada da zirveyi bırakmadı.

'Sadakatsiz' hem ekranın hem sosyal medyanın birincisi
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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan 'Sadakatsiz', yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 8.49 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı ile en çok izlenen yapım olurken; ABC1 kategorisinde 9.30 izlenme oranı ve 22.03 izlenme payı ile diğer rakiplerini geride bıraktı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. 'Sadakatsiz', dünyanın dört bir yanındaki televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan eğlence içeriklerinin sosyal medya etkisini ölçen kuruluş The WIT listesine de girdi. Yeni ekrana giren diziler arasında instagram’da uluslararası platformda en çok konuşulan ilk 3 diziden biri oldu.
'Sadakatsiz' yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Sadakatsiz hem ekranın hem sosyal medyanın birincisi

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