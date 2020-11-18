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18.11.2020 - 15:20 |

Sadakatsiz oyuncuları kimler, hangi gün? Sadakatsiz konusu nedir?

Sadakatsiz her hafta çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk oynuyor. Sadakatsiz'in 7.yeni bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Sadakatsiz oyuncuları kimler, hangi gün? Sadakatsiz konusu nedir?
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Sadakatsiz'de Asya eşi Volkan'ın ihanetini ortaya çıkardı. Asya dizide yemek masası sahnesinde sırları ortaya çıkardı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni bölümleri çarşamba akşamları yayınlanıyor. Peki Sadakatsiz konusu nedir, oyuncuları kimler?

SADAKATSİZ KONUSU

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

CANSU DERE - ASYA ARSLAN
CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN
MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ
EREN VURDEM - MERT GELİK
YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK
OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK
NAZLI BULUM - NİL TETİK
GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ
EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI
ALP AKAR - ALİ ARSLAN
ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI
BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ

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