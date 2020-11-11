Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte Sadakatsiz dizisi konusu...
Sadakatsiz, her hafta çarşamba günü izleyicilerle buluşuyor. Kanal D ekranlarında yayınalanan Sadakatsiz'in yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Peki Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir?
Sadakatsiz'in başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un senaryosunu yazdığı Sadakatsiz'in oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Sadakatsiz konusu nedir? İşte oyuncuları...
SADAKATSİZ OYUNCULARI
CANSU DERE - ASYA ARSLAN
CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN
MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ
EREN VURDEM - MERT GELİK
YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK
OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK
NAZLI BULUM - NİL TETİK
GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ
EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI
ALP AKAR - ALİ ARSLAN
ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI
BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ
SADAKATSİZ KONUSU
Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…