Sadakatsiz oyuncuları kimler? İşte Sadakatsiz dizisi konusu...

Sadakatsiz'in başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk'un senaryosunu yazdığı Sadakatsiz'in oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Peki Sadakatsiz konusu nedir? İşte oyuncuları...

SADAKATSİZ OYUNCULARI

CANSU DERE - ASYA ARSLAN

CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN

MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ

EREN VURDEM - MERT GELİK

YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK

OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK

NAZLI BULUM - NİL TETİK

GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ

EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI

ALP AKAR - ALİ ARSLAN

ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI

BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ

SADAKATSİZ KONUSU

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…