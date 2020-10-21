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21.10.2020 - 14:40 |

Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Oyuncu kadrosu...

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz ilk iki bölümüyle büyük beğeni toplarken dizinin bu akşam yeni bölümü ekrana gelecek. Diziyi takip edenler zaman zaman oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte detaylar...

Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir? Oyuncu kadrosu...
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Sadakatsiz dizi her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Dizi büyük ilgi görürken zaman zaman konusu ve oyuncuları araştırılıyor. İşte Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir? sorusunun cevabı...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere(Asya)

Caner Cindoruk(Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder(Derya)

Eren Vurdem(Mert)

Yeliz Kuvancı(Bahar)

Olcay Yusufoğlu(Serap)

Nazlı Bulum(Nil)

Gözde Seda Altuner(Gönül)

Emir Taro Tekin(Selçuk)

Alp Akar(Ali)

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