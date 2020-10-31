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31.10.2020 - 21:03 |

Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz bu akşam 5. bölümüyle ekrana geliyor. İlk bölümü ve sonraki bölümleriyle büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisi hakkında araştırmalar hız kesmiyor. Peki Sadakatsiz oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? İşte Sadakatsiz sdizisi hakkında merak edilenler...

Sadakatsiz oyuncuları kimler? Sadakatsiz konusu nedir?
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Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sadakatsiz dizisi bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. İzleyici ise dizi hakkında araştırmalar yapıyor. Dikkat çeken güçlü oyuncu kadrosu ve ilginç konusuyla büyük ilgi görüyor. İşte Sadakatsiz oyuncuları ve konusu...

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan ( Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye ( Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Cansu Dere(Asya)

Caner Cindoruk(Volkan)

Melis Sezen (Derin)

Burak Sergen (Haluk)

Özge Özder(Derya)

Eren Vurdem(Mert)

Yeliz Kuvancı(Bahar)

Olcay Yusufoğlu(Serap)

Nazlı Bulum(Nil)

Gözde Seda Altuner(Gönül)

Emir Taro Tekin(Selçuk)

Alp Akar(Ali)

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