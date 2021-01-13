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13.01.2021 - 22:49 |

Sadakatsiz Selçuk kim, gerçek adı ne? Selçuk rolünü oynayan Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli?

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla dikkatleri çeken genç oyuncu Tarık Emir Tekin babası ve annesi kimdir? Özel hayatı ile sık sık magazin gündemine gelen Tekin, başarılı oyuncu Şevval Sam'ın oğludur. Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri ile adını duyurdu. İşte, Tarık Emir Tekin sevgilisi kim?

Sadakatsiz Selçuk kim, gerçek adı ne? Selçuk rolünü oynayan Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli?
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Tarık Emir Tekin, Oxford Drama okulunda eğitimini tamamladı. Çıplak dizisinde de yer alan genç oyuncu, şu sıralar Kanal D'nin başarılı yapımı Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile rol alıyor. Şevval Sam'ın oğlu olan Tarık Emir Tekin biyografisi haberimizde.

TARIK EMİR TEKİN KİMDİR?

Tekin 1997 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın eski futbolcularından Metin Tekin'in oğludur. Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi aldı. Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynayan Tarık Emir Tekin, Kanal D'nin fenomen dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterine hayat veriyor. Tekin'in Sofia adında sevgilisi olduğu biliniyor.

Sadakatsiz Selçuk kim, gerçek adı ne Selçuk rolünü oynayan Tarık Emir Tekin kaç yaşında, nereli

 

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