Sadakatsiz son bölüm izle! İşte Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı...

Sadakatsiz her hafta çarşamba günü yeni bölümü ile Kanal D'de ekranlara geliyor. Dün yayınlanan son bölümde Asya'nın Derin'e söyledikleri ekranlara damga vurdu. Sadakatsiz'in yayınlanan 18.bölüm fragmanında Volkan'ın Asya ile yakınlaşması ise izleyicileri meraklandırdı. Peki Sadakatsiz son bölümde neler oldu? İşte Sadakatsiz 18.yeni bölüm fragmanı...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır. Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir. Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

SADAKATSİZ 18.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?