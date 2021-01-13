Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle...

Sadakatsiz çarşamba günleri izleyiciyle buluşuyor. Geçen hafta yayınlanmayan Sadakatsiz'in yeni bölümünün bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolünde yer aldığı Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayımlandı. İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı izle...Peki Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in geçtiğimiz hafta yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Heyecanla beklenen Sadakatisiz'in yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI...

Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayımlandı.