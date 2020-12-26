Sadakatsiz yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kanal D'nin kısa sürede büyük beğeni toplayan dizisi Sadakatsiz bu akşam tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler ise Sadakatsiz dizisinin hangi gün yayınlandığına dair araştırma yapıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla büyük ilgi gören Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor? Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte dizi hakkında bilinmesi gerekenler...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz 11. bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana geldi. 12. yeni bölüm için sabırsızlık devam ederken, izleyici tarafından Sadakatsiz hangi gün araması yapılıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak, ne zaman yayınlanacak? Dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Sadakatsiz hakkında sıklıkla sorulan soruların yanıtları...
SADAKATSİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.
SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Sadakatsiz dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?
CANSU DERE - ASYA ARSLAN
CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN
MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ
EREN VURDEM - MERT GELİK
YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK
OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK
NAZLI BULUM - NİL TETİK
GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ
EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI
ALP AKAR - ALİ ARSLAN
ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI
BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ
SADAKATSİZ KONUSU
Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...
Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…