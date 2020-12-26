Sadakatsiz yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Sadakatsiz oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sadakatsiz 11. bölümüyle geçtiğimiz hafta ekrana geldi. 12. yeni bölüm için sabırsızlık devam ederken, izleyici tarafından Sadakatsiz hangi gün araması yapılıyor. Peki Sadakatsiz yeni bölümünde neler olacak, ne zaman yayınlanacak? Dizi oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Sadakatsiz hakkında sıklıkla sorulan soruların yanıtları...

SADAKATSİZ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyor.

SADAKATSİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz dizisinin 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

CANSU DERE - ASYA ARSLAN

CANER CİNDORUK - VOLKAN ARSLAN

MELİS SEZEN - DERİN GÜÇLÜ

EREN VURDEM - MERT GELİK

YELİZ KUVANCI - BAHAR GELİK

OLCAY YUSUFOĞLU - SERAP ŞENLİK

NAZLI BULUM - NİL TETİK

GÖZDE SEDA ALTUNER - GÖNÜL GÜÇLÜ

EMİR TARIK TEKİN - SELÇUK DAĞCI

ALP AKAR - ALİ ARSLAN

ÖZGE ÖZDER - DERYA SAMANLI

BURAK SERGEN - HALUK GÜÇLÜ

SADAKATSİZ KONUSU

Asya, başarılı bir doktordur. Kocası Volkan, harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır...

Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek…